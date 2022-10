Développez vos compétences et faites face aux nouveaux enjeux de l’entreprise.



Je vous accompagne pour définir et mettre en place le programme de formation continue le plus adapté à votre projet, tout en tenant compte des résultats.



- Identifier le projet de formation et son adéquation avec nos programmes dont le Cycle Supérieur de Management présentiel ou l'EMBA campus de Lille

- Conseiller et accompagner le projet de formation jusqu'à sa mise en oeuvre

- Suivre et faire le lien avec les organisations



Ligne Directe : 03.20.15.44.76 ou 06.79.32.35.70

sophie.cuminal@edhec.edu





Mes compétences :

Customer Relationship Management

Audit

Ressources humaines

Morphopsychologie

Formation professionnelle

Recrutement

Management

Formation

Accompagnement