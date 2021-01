Sophie ESPOSITO

Bonjour à tous !!

J'ai 35 ans et je suis titulaire d'un bt tourisme option accueil animation. Mes compétences et acquis sont variés et étendus puisque j'ai eu la chance de travailler dans divers domaines et structures privées ou publiques je suis donc très polyvalente ! Je sais de part mes diverses expériences dans le domaine de l éducation, de l administration et du commerce gérer l ensemble des tâches demandées et répondre aux besoins et attentes de l établissement et de sa clientèle.

Si vous recherchez quelqu un de volontaire, de souriant, de dynamique et de déterminé, vous avez trouvé votre la bonne personne !!!

Je vous invite à consulter mon profil professionnel !!



Mes compétences :

Logiciel cegid gestion commerciale

Pack office word, excel, power point

Logiciel amadeus ( billets avions, trains etc)

Bafa obtenu ufcv 2009