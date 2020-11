Sophie GIGLIOTTI

Professionnelle multilingue possédant une vaste expérience internationale en gestion des partenariats, dévelopement des affaires, marketing, et gestion de produits, au sein de sociétés oeuvrant dans le secteur B2B des télécommunications et de la vidéo surveillance.



Spécialités:

- Dévelopment de programmes de partenariats pour distributeurs, revendeurs à valeur ajoutée (VAR), et fabriquants d'équipement d'origine (OEM)

- Mise en place de procédés et méthologies de gestion de produits et marketing

- Cadre de travail 'Pragmatic Marketing'

- Lancement de produits

- Commerce international



Formation:

En français pour le baccalauréat, en anglais pour les diplômes universitaires

- école d'ingénieur (génie industriel et mécanique)

- MBA pour cadres

- Post-MBA (cours de marketing)

- formation professionnelle intensive en marketing

- formation professionnelle 'Pragmatic Marketing' en gestion de produits et marketing de produits



Compétences linguistiques:

- français

- anglais

- italien (B2)

- espagnol (B1)

- allemand (B1)

- néerlandais (A1)



Mes compétences :

Product marketing

Gestion de produits

Product management

Commerce international

Channel management

B2B

Distribution

Business development

Partner and channel network management

Marketing