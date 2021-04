Sophie GUIGON

À la recherche de dynamisme au sein de secteurs en pleine mutation, santé ou associatif, j'aime relever des défis et m'investir pleinement dans des missions et actions.



De formation en Direction dans le secteur médico-social et associatif, complétée antérieurement par une expérience de 4 ans en audit, je suis capable de m'intégrer dans toute structure et pour divers postes (chargé de mission, direction, administration).

En sachant que cette diversité dans le choix de la structure ou du poste n'est pas par dépit mais va plutôt dans le sens où aujourd'hui tous ces métiers interagissent et se décloisonnent.



Si vous souhaitez échanger, c'est avec plaisir.



Mail: guigonsophie@gmail.com