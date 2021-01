Sophie LEHEMBRE

Après avoir obtenu une Licence en en Droit en 1987, je me suis, pendant plusieurs années, consacrée à des activités artistiques (dessin, peinture, écriture). En 1997, souhaitant rejoindre le monde du travail, constatant que la pratique de l'informatique était devenue incontournable, je suivis, à l'AFPA, une formation bureautique (Word et Excel) couplée à une formation en comptabilité. En 1998, je passai, avec succès, le deuxième degré de comptabilité et me re-inscrivis à la faculté de Droit de Nanterre pour préparer une maîtrise de Droit privé, obtenue en 2000.

Depuis vingt ans environ, j'ai occupé différents postes d'assistante dans des domaines variés (administratif, juridique, commerciale et comptable).

De 2001 à 2003, en tant que secrétaire-comptable j'ai été amenée à m'occuper plus particulièrement de l'établissement de la facturation, des relances clients, des remises de chèques en banque, de la tenue d'un tableau de facturation et de dossiers clients.

En 2009, en tant qu'aide-comptable, je passais les écritures (clients, fournisseurs, notes de frais, banque), contrôlais et validais la facturation (environ 150 factures par mois), relançais les clients par écrit et par téléphone, lettrais les comptes.

En tant qu'assistante commerciale, de 2003 à 2007, et de 2012 à 2017, j'ai pu développer mes qualités relationnelles. J'avais à accueillir une clientèle internationale, en toute autonomie.

Depuis 2017, j'ai occupé divers emplois en intérim (Aide-comptable, assistante ADV, professeur anglais et français, inventoriste).

D'un naturel sociable, je favorise tout particulièrement dans mon travail l'aspect relationnel, tant avec mes collègues de travail, qu'avec les clients. Sachant me mettre à l'écoute, répondre aux demandes, j'accède ainsi plus facilement à l'information.

Organisée, rigoureuse, autonome, ayant le goût du travail et des chiffres, dotée d'un bon relationnel, je souhaite travailler comme assistante polyvalente dans une entreprise à taille humaine.



Mes compétences :

autonome

Organisée

Relationnel

Rigoureuse