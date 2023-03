Sophie MATHIEU

DEVELOPPEMENT PRODUIT

- Sourcing des matières premières C&T

- Gestion et développement du panel de fournisseurs

- Lancement et suivi des développements produit

- Coordination des activités entre les stylistes, les commerciaux et la production

- Analyse des performances de l’offre (PRI, marge, stock et rentabilité)

- Suivi des tendances et veille concurrentielle



PROCEDES D’ACHAT

- Relation régulière et visite des partenaires mondiaux

- Négociation des prix, délais et minimums de commande pour la production

- Evaluation des besoins, suivi des commandes et gestion du budget de collection

- Gestion des retro-plannings et respect des délais

- Veille au respect du niveau de qualité des produits



Mes compétences :

Textile

Achats

Chef de produit

Mode