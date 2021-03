Sophie NOUAILHANE

J'ai travaillé pour un franchisé Mc Donald's depuis 1996.

J'ai gravi les échelons en interne pour arriver au poste de direction. J'ai dirigé une équipe de 65 personnes.

Je viens de terminer un Master 2 Grande Ecole option Finance en vue d'une reconversion vers une fonction de contrôle de gestion opérationnel ou social.



Compétences :

- ressources humaines (recrutement, intégration, contrat de travail, planning de formation...)

- contrôle de gestion ( mise en place et suivi tableaux de bord, élaboration et analyse compte de résultat

- prévisions budgétaires, analyse des écarts et reporting auprès des actionnaires

- management d'équipe et organisation de travail

- développement des collaborateurs, évaluations

- organisation de travail et autonomie

- engagement et prise de décision

- négociation de contrats avec les intervenants

- maîtrise du domaine de la franchise et du domaine commercial

-sécurité alimentaire et des personnes, notamment plan HACCP et responsable du registre des risques professionnels



Formation Continue

- 2012-2013 Master 2 Grande École ESC option Finance en formation continue à Kedge à Talence (33).

-2008 perfectionnement à la gestion d'un établissement en autonomie au siège Mc Donald's à Guyancourt, avec diplôme

-2006 Certification de tutorat

- 2002 Perfectionnement aux tâches de gestion ( gestion du personnel, gestion des stocks, sécurité alimentaire et des personnes) au siège Mc Donald's à Guyancourt, avec diplôme

- 2001 Perfectionnement aux techniques de management au siège Mc Donald's à Guyancourt, avec diplôme



















Mes compétences :

Contrôle de gestion

Analyse

Stratégie d'entreprise