Sophie OSTEN-SACKEN

Bonjour à vous !



Tout d'abord, je ne sais pas où est passé le hub... Mais je vous mets un lien Youtube : https://youtu.be/JM8kdKstXYw

Le lisez-vous ?

Ensuite je continue mon chemin de vie avec la terre et j'avais plein de choses à partager.

Je laisse pour mémoire le déscriptif précédent. (*)

Depuis 5 ans je tente de produire moi même mes légumes mais je vous garantis que pour le moment c'est pas encore l'autonomie .... Bisous bisous



(*)Actuellement en bts gpn, je continue mon chemin de vie, toujours plus enrichissant et dont je souhaite partager certains fruits avec les autres, en particulier les générations montantes, qui feront la Terre de demain.

Je crois réellement que nous avons des possibilités merveilleuses en chacun de nous et que les développer dans notre diversité est une chance à accepter.



Le dialogue au sens le plus profond (échange de 2 paroles) nous fait évoluer......



alors



A bientôt !







Vous trouverez au bas de mon profil, le lien vers un tout petit hub, crée maintenant il y a quelques temps, mais qui sous-tend ces valeurs d'ouverture :



"Et l'Afrique dans tout ça ... ?"

http://www.viadeo.com/hu03/0022a2s47ddrtdfk/et-l-afrique-dans-tout-ca





à nous de le faire vivre !!!



