Sophie SOPHIE BOURDONNEC (BOURDONNEC)

De retour d'une expérience de deux ans au Canada, côté anglophone, j'aspire à intégrer un groupe dans lequel je pourrai évoluer.

Dynamique, très motivé et polyvalente, mon expérience à l'international (Chili, Chine et Canada) me permets de m'adapter facilement.

Mobile France et international, les déplacements ne sont pour moi pas une contrainte.



Mes compétences :

Mac et PC

Informatique Pack office

Secourisme/Assistance aux personnes

BAFA (surveillance plage et piscine)

permis côtier