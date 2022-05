Soraya CATCHÉ

Je suis titulaire d'un doctorat en multimateriaux et structures composites. Cette thèse CIFRE a ete réalisée au sein d'AIRBUS sur les procédés d'assemblage (notamment sur le perçage des structures composites et hybrides) et le calcul des structures assemblées en présence ou non de défauts liés au perçage. Depuis avril 2013 je suis ingenieur calcul chez CT ingénierie notamment pour des projets R&D et du calcul pour les nacelles A320 Neo CFM et PRATT ainsi que A350.

je reste néanmoins ouverte à des propositions d'embauche dans le domaine des matériaux et procédés d'assemblage et/ou composites ainsi que dans les domaines des réparations des structures, de l'usinage et des outils coupants.



Mes compétences :

recherche et développement, veille technologique

essais mécaniques; procédés de mise en œuvre des

usinage métallique, composites et multimatériaux

modelisation numérique

conception et dimensionnement d' outillages mécani

RECHERCHE