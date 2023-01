Soriyactra SUONG

Actuellement : Responsable IT dans un cabinet international d'expertise comptable.



Cursus Académique : Ecole d'Ingénierie Informatique (Master in Computer Science - SUPINFO), Ecole de Commerce (Master of Business Administration - Conservatoire National des Arts et Métier)



Ouvert aux opportunités de collaboration.



Mes compétences :

Administrateur système

Architecte

Esx

Infrastructure

ITIL

ITILV3

ITSM

Management

MBA

Microsoft Windows xp

Virtualisation

vSphere