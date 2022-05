Bonjour à tous!!!



Pleins de passions dans le cœur, ma plus grande restera la parfumerie.

Sentir, ressentir mais surtout voyager.

Chaque parfum que je sens me transporte dans un autre temps.



Apprendre tous les jours, ne jamais prendre quelque chose pour acquise: Voilà ma vision de la vie et par extension celle de la parfumerie.



Parfum un jour, passion toujours...





Thierry Suong

suong_thierry@yahoo.fr



Mes compétences :

Cosmétique

Parfumerie

Aromatique alimentaire