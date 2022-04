Soukaina BEYAD

Récemment diplômée en Gestion Logistique et Transport de l’Ecole Supérieur de Technologie de Fes, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi en tant que logisticienne dans un groupe dynamique, tourné vers l'avenir et reconnu comme le vôtre.



Les nombreuses missions en logistique que j'ai réalisé au cours de ma formation m'ont permis d'avoir une solide connaissance des processus logistiques, notamment dans l'approvisionnement de produits finis. Le respect des délais et le souci constant d'optimisation des niveaux de stock m'ont apporté le sens de la rigueur, de l'écoute et de l'analyse.



Ma formation solide ne peut avoir que des retombées positives sur les échanges commerciaux internationaux ainsi que, sur la sécurisation des chaînes logistiques.

Ma forte adaptabilité, mon sens de l'initiative et à ma rapidité seront pour vous, je l'espère, des qualités décisives. C'est avec plaisir que je vous exposerai les motivations qui m'animent à l'occasion d'un prochain entretien à votre convenance.



Mes compétences :

Achat

Conditionnement

Distribution

Economie

Économie générale

entreposage

Formation

Gestion de production

International

Logistique

Logistique achat

Outils de la qualité

Production

Qualité

STOCK'

Transport

Transport international