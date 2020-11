Soukeyna GUEYE

Chef de marque corporate, j'accompagne les enjeux d'image et de transformation du groupe aéroportuaire Groupe ADP en matière de communication institutionnelle et de conduite du changement.



J'ai débuté ma carrière dans le secteur bancaire chez BPI France en tant que chargée de communication. En 2003, je rejoins le groupe Canon (Océ France) pour coordonner des projets de communication interne avant d'intégrer en 2007 la filiale IT d'Aéroports de Paris, Hub télécom, en tant que chargée de communication externe. Je deviens responsable de la marque en 2010, puis responsable du pôle communication & marketing opérationnel où je repositionne la marque IT et anime un ensemble de campagnes pour développer les activités de l'opérateur au niveau national.



Domaines d'études : sciences de l'information et de la communication, sciences humaines et sociales, marketing, communication, sociologie, sémio



Compétences : conseil en stratégies de marque/communication, positionnement de marque, gestion de projets, reporting, event, conception/rédaction



Ecole de communication et Master 2 stratégies de marque & com plurimédia Celsa - Université de Paris IV



Mes compétences :

Branding

Communication - Marketing

Marketing

Publicité

Stratégie de marque

Communication interne

Communication externe

Gestion de projet