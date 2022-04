Expérience commerciale Grands Comptes BtoB dans les secteurs de l’IT & Telecom, dans un environnement matriciel et international – bilingue anglais



Compétences-clés

- Négociation, développement et gestion de clients Grands Comptes (CAC 40)

- Coordination de projets & Management des équipes transverses locales et internationales

- Animation et coordination de partenaires IT/





Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Télécommunications

Informatique