Souleymane DIARRA

Fort d'une expérience de près de 15 années en centre de relation clientèle, j'ai un profil varié allant du management (10 ans d'expérience) au Support à la production (4 années)

J'ai ainsi occupé les fonctions de responsable d'équipe, responsable de plateau et Responsable Planification et Statistiques.

Le sens des responsabilités, le pilotage d'activités, la montée en compétence de collaborateur et le reporting des résultats font partis de mes compétences principales



Mes compétences :

statistiques

planification

management

Pilotage de la performance

Excel

Centre d'appels

Bases de données

Microsoft Excel

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Internet

Front Office