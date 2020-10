Stanislas MICHALON

En faisant appel à La Compagnie des Forestiers vous vous assurer de réaliser des travaux en phase avec vos préoccupations environnementales.

★ Lutte contre l'érosion ★ Génie végétal ★ restauration des milieux aquatiques ★ Entretien du patrimoine arboré des forêts et rivières ★ Construction en gabions ★ Aménagements paysager en bois, bassin naturel et phytoépuration.



Nos équipes interviennent en forêt, en milieux humides, sur les berges, le littoral, les carrières, les infrastructures linéaires, les villes, parcs et jardins.



Chevronnés et passionnés, disposant d’un matériel et d’équipements performants, nous sommes ouverts aux collectivités comme aux entreprises, aux particuliers comme aux professionnels.



Consultez-nous : https://www.lacompagniedesforestiers.com/realisations/



Nos savoir-faire :

• L'entretien et la protection des arbres, forêts et rivières (taille, élagage, abattage) dans le maintien et le respect de la biodiversité,

• La restauration des milieux aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides, mares, étangs…),

• La lutte contre l’érosion par des techniques végétales ou mixte,

• La réhabilitation de sites dégradés, la continuité écologique, la mise en œuvre de mesures compensatoires,

• Les soutènements en gabions de route et talus,

• Les clôtures et mur anti-bruit en gabions,

• L’aménagement paysager et construction bois pour l'accueil du public (platelage, passerelle, observatoire, sentiers…),

• L’aménagement paysager pour les particuliers,

• La création de bassin d’agrément à filtration naturelle,

• La phytoépuration.



