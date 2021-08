Stella CAPDEVIELLE

Passionnée, j'ai le gout du challenge, c'est ce qui dirige ma carrière professionnelle!

Après 15 ans d'expériences dans les métiers de l'hôtellerie restauration et la fonction commerciale, j'ai choisi d'orienter mon avenir professionnel vers la formation et créer

Process & Co Formation. www.processetcoformation.fr

Consultante et formatrice en techniques de commercialisation et rentabilité, j'accompagne les chefs d'entreprise des TPME et leurs équipes à développer leurs CA et à garantir leurs marges.

J'interviens en entreprise directement ou en organisme de formation.



Mes compétences :

Hôtellerie

Animation de formations

Restauration

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Formation professionnelle

Stratégie commerciale

Commercialisation

Ingénierie de formation

Yield management

E-commerce