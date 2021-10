Durant 15 années, j’ai exercé des fonctions de management pour des sociétés de nettoyage industriel. Ces fonctions m’ont amenée à recruter, à mettre en place les plans de formation, à être garant de l’application de la législation, à gérer les IRP…

Ces expériences, très motivantes et intéressantes m’ont permis de comprendre les liens entre la stratégie des organisations et les politiques de gestion des individus. J’ai alors décidé de recentrer ma carrière vers les Ressources Humaines.

Chez Buffalo Grill au moyen d’un audit social, j'ai créé des outils et des méthodes permettant aux managers d'assurer le recrutement et l'intégration de nouveaux collaborateurs. Le résultat a été la baisse du turn-over.

Chez Accor, j’assurais le recrutement de 4 à 5 collaborateurs par mois. Je garantissais le climat social et j’assurais la gestion des contentieux.

J'ai passé 2 ans chez De Neuville ( spécialiste du commerce de chocolat de détail, franchiseur de plus de 140 boutiques en France) où ma mission principale a été Chef de projet pour la création d'une école de formation interne.

Aujourd'hui , je suis à mon compte et gérante d'un restaurant avec 3 salariés.

Stella Fretz



Mes compétences :

COMMERCE

Direction des ressources humaines

Formation

Hôtellerie

Management

Recrutement

Resources Humaines

Ressources humaines

restauration