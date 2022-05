Stephan GALTIER

MASTER 2 Sport Entrainement Sante

Licence Essais cliniques sport physiologie et micro nutrition

DUSS( Diplôme universitaire) sport et Santé /DUSN( Diplôme universitaire)Soort & Nutrition /DUSP( Diplôme universitaire)psychologie Alimentation & Sport

B.E.A.E.C.P.C: brevet d'état ( préparation physique )

BEMF : brevet d'état des métiers de la forme

MASTER TRAINER Expert ( concept Functional training / sport / fitness)

PRÉPARATEUR PHYSIQUE ET SUIVI EN NUTRITION DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET SPORTIFS LOISIRS

ANIMATEUR SPORTIF TF1

AUTEUR DU LIVRE "LE MANUEL DE FITNESS"

AUTEUR DE DVD'S (cours ) et Guides SUR LES PROGRAMMES DE FITNESS.

CRÉATEUR DE CONCEPTS SPORT/FITNESS/SANTE

INTERVENTIONS SUR DEMANDE (AUDIT CENTRE DE FITNESS, CLUB DE LOISIRS, MISE EN PLACE STRUCTURE SPORTIVE EN HÔTEL,SPA...)

SÉMINAIRES/ CONFÉRENCES"SPORTS SANTE FITNESS NUTRITION"

-CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT du concept KWIQ'FIT ( mise en place ou administration d'espaces forme clés en main et logiciel coach intelligent avec application smartphone) pour le marché vertical de la santé connectée " hôtels , palaces, centres de loisirs , résidences seniors, entreprises , comités d'entreprises, hôpitaux , cliniques ... Etc







Mes compétences :

Détermination

Ecoute

Leader

Motivation

Relationnel

Conseil