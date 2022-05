Stéphan GAY

JE SUIS MANAGER COMMERCIAL SUR LE SUD DE L'AUVERGNE D'UNE STRUCTURE DE 50 COLLABORATEURS POUR LE PLUS GRAND RESEAU SALARIE NATIONAL DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE AGF FINANCE CONSEIL QUI EST COMPOSE DE PLUS DE 3300 COLLABORATEURS.

ETANT ORIGINAIRE DU SUD DE L'ARDECHE, J'AI DEBUTE EN 1988 AUX AGF PAR UN POSTE DE COMMERCIAL TERRAIN SUR LE SUD DE LA DROME.

J'AI PAR LA SUITE EVOLUE EN ANIMANT DES EQUIPES DE CONSEILLERS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES ET J'AI ACCEDE AU POSTE DE RESPONSABLE DEPARTEMENTAL SUR L'AIN EN 1999, PUIS SUR L'ISERE EN 2002 ET SUR LE RHONE DEPUIS SEPTEMBRE 2004.

J'ARRIVE EN MUTATION SUR CLERMONT-FERRAND DEPUIS LE 01/01/2008.

J'AI EN RESPONSABILITE LE SUD DU PUY DE DÔME A PARTIR DE CLERMONT

AINSI QUE LE DEPARTEMENT DU CANTAL ET L'OUEST DE LA HAUTE-LOIRE.



Mes compétences :

Commercial

Finance

gestion de patrimoine