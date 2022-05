Stéphan HOUCHARD

Après avoir effectué des études en peinture automobile et carrossier peintre automobile, je suis entré dans la grande distribution. Un métier très passionnant qui m'a permis d'évoluer vers un poste de chef de rayon.



Pendant ces années j'ai pu réaliser, en parallèle du métier de chef de rayon, différentes missions dont celle de responsable hygiène du secteur Frais.



En 2009, j'ai décidé de réorienter mon avenir professionnel vers les métiers de la qualité et de l'environnement. J'ai passé une licence Pro Management de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement, obtenue en juin 2010, à l'IUT de Cherbourg-Octeville en alternance avec l'entreprise DCNS Cherbourg.



De 2010 à Aout 2014, j'ai pris en charge les rayons Librairie disque et jeux vidéo pendant 3 ans et le rayon Boulangerie Pâtisserie pendant 11 mois



Depuis le 1 septembre 2014, je suis Responsable du rayon Menuiserie pour l'enseigne Leroy Merlin à Tollevast.





Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Rigueur

Autonomie