Stéphan QUENETTE

Description de mon poste actuel :

- Assurer l'ensemble des étapes de mise en œuvre des évolutions de la solution: spécifications, validation avec la maitrise d'ouvrage et les référents SI des sites de production, planification, réalisation ou sous-traitance de la réalisation, tests d'intégration et suivi de la recette finale avec la maitrise d'ouvrage, suivi des mises en production

- Assurer les activités de support de niveau 2 auprès des utilisateurs de la solution M3 en lien avec le spécialiste technique de proximité: prise en charge des sollicitations utilisateurs, diagnostic, recherche d'informations et résolution de problèmes

- Piloter la maintenance de la solution en assurant le recensement des anomalies, le diagnostic, la planification et le pilotage des corrections, les tests d'intégration et le suivi de la recette finale, des mises en production et des indicateurs

- Veiller à la bonne intégration fonctionnelle et technique des évolutions de la solution avec les autres systèmes



Mes compétences :

Infor M3 Customer Sales & Service

Infor M3 Finance Management

Infor M3 Manufacturing Operations

Lotus Notes/Domino

Lawson M3

Customer Relationship Management