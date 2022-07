Stéphane BOUCHAN

Après plusieurs années comme metteur au point sur machine 5 axes, je suis passé comme responsable méthode pendant 7 ans.



J'ai développé des compétences dans la gestion de projet. Pilotage d'équipes techniques d'environ 5 personnes de la phase développement à la mise en série de pièces mécaniques. Collaboration avec le bureau d'étude pour l'industrialisation de pièce taillée masse, fonderie ou encore mécano soudée.



Suite à cette expérience, j'ai souhaité prendre du recul et retourner à l'université où j'ai passé un diplôme d'ingénieur en génie mécanique, obtenu en octobre 2014.



Après obtention de mon diplôme, j'ai occupé et créé le poste de Référent Technique Procédé Méthode Contrôle. Ce poste consiste à développer la politique de contrôle de la ligne de production et des articles à fabriquer. Mixité entre la stratégie de contrôle et l'industrialisation des articles de fabrication.



Après ces 12 années à travailler en management transverse, j'ai souhaité prendre un poste de management hiérarchique. Suite à une formation de management interne à l'entreprise, j'ai pris le poste de Chef de Groupe Méthode.

La poste de manager est très enrichissant! il permet tout en s'appuyant sur sa légitimité reconnue au sein de son équipe, de créer une montée en compétence du service au travers du transfert de connaissances et de la déclinaison de la stratégie de l'entreprise. Le rapport humain est également très riche pour moi et mes collaborateurs.



Je souhaite continuer dans le management et pourquoi pas évoluer vers un poste de responsable de production.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Suivi de performance

Industrialisation

Cotation fonctionnelle

Chiffrage

Lean