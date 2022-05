Stéphane DAVID

Je recherche des professionnels dans les ESH ou OPH, pour un cycle de formation.



Dans un premier temps des compétences techniques, sont nécessaires (EDL, réparations locatives, vocabulaire technique, diagnostic et pathologie du bâtiment, surveillance technique du patrimoine et du logement, concevoir un plan de nettoyage).



Rémunération salariée entre 200 et 350 nette la journée en fonction des compétences. Statut entrepreneur possible.

Modules de 1 à 4 jours.

Lieu : France entière



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité générale

Informatique

Comptabilité publique

Droit social et conseils tactiques

Management

Achats

OPHLM

Logement social