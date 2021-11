Stephane DEYROLLE

Spécialiste du développement de nouvelles activités et du pilotage opérationnel des projets liés en France et à l'international:

- Service financiers grands publics (crédit à la consommation, assurances, épargnes): implantation et lancement d'activités sur de nouveaux marchés, extension de gammes, conception et lancement de solutions multi-canales et internet innovantes (VAD, banques directes, crédits, moyens de paiement, monétiques); optimisation de l’existant (stratégie et process de vente, souscription, gestion).

- Développement des ventes de PME en Asie du Sud-Est (étude, benchmark, prospection, accords de partenariats,...)



Mobile en France et à l’international, actuellement en formation "export", je recherche un nouveau challenge :

1- en management opérationnel et de projets pour une direction métier (Marketing / Commerciale - Partenariats / Relations Clients / Internationale) au sein d’une société financière, d'un distributeur, d’une banque de détail, ou chez un de leur prestataire (assureur / courtier, opérateur monétique / moyens de paiements,…).

2- en tant que consultant MOA opérationnel au sein d’un cabinet de conseil ou d’une SSII intervenant sur leurs marchés.

3- en tant que responsable export d'une PME innovante



Mes compétences :

Assurance

Branding

COMMERCE

Crédit consommation

Développement

Développement international

E commerce

Export

Fidélisation

International

Marketing

Microsoft CRM

Monétique

Moyen de paiement

Partenariats

Relation Clients

VAD