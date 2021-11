Stéphane HANQUET

Bonjour,



L'année 2013 a vu la naissance de deux entreprises :

- Semeia Creative : agence de communication accessible

- Semeia Bar : bar à signes, culturel et accessible

http://www.semeia-univers.com



Au plaisir de converser avec vous !



stefhan



Semeia Creative

Agence de communication accessible



Compétences & prestations :

- Accompagnements de projets de mise en accessibilité

- Conseils, formations & pédagogie

- Infographie, webdesign

- Médias : video, photos, musiques



Sensibilisations professionnelles :

- Langue des Signes Française (LSF)

- Langue française Parlée Complétée (LPC)



Semeia Bar

Bar à signes culturel et accessible



Octobre 2012 : Achat du fonds de commerce du Semeia Bar.

Octobre 2016 : le cap des 4 ans est passé non sans mal.

Octobre 2017 : fermeture du bar rue Jean-Jacques Rousseau.

https://www.semeia-bar.com/explications/

Octobre 2021 : procès toujours en cours.