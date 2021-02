Stéphane KALANQUIN

Nous sommes un cabinet de recrutement par approche directe reconnu par l’ensemble des acteurs économiques pour lesquels nous avons une compréhension produits et marchés (Industrie, Logistique, Finance, GSB, Communication/Médias, IT).





Etant un cabinet à financement privé, nous possédons la liberté d’action nécessaire pour faire du besoin de nos clients et de nos candidats une priorité.





Nous sommes capables de mettre en adéquation une solution RH et un projet de carrière, notre stratégie de communication repose sur la valorisation de l’entreprise et le plan de carrière de nos candidats.





Nous sommes conscients de vos besoins, dead-lines et clients internes. Notre réussite repose sur une obligation de résultats mais aussi sur une forte propension à réagir tant sur le périmètre hexagonal qu’Outre-Rhin. Notre clientèle allemande représente 50 % de notre C.A.



www.sks-france.fr



Mes compétences :

Recrutement

Approche directe

Intelligence économique

Audit social

Communication interne

Communication externe

Administrateur réseau