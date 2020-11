Stéphane MELLONI

A 49 ans et fort d'une expérience de développement commercial de 25 ans sur les canaux de ventes btoc et btob, je suis passionné par l'automobile.



J'intègre le Groupe ROUYER en 2007, après 12 années passées au sein du réseau Ventes chez RENAULT à PARIS (Renault Pantin puis Renault Boulogne, pôle Paris Entreprises. D'abord en tant que chef des ventes à Renault Les Sables, puis en parallèle de 2011 à 2013, j'interviens au sein de l'école de vente du groupe sur le cycle de vente, l'environnement professionnel et la reprise VO .



J'intègre ensuite en 2014 la concession de Renault La Roche sur Yon avec également le site de Luçon .



En 2017, Directeur de la concession SAS Dugast du groupe Jean ROUYER Automobiles évoluant pour les marques Audi, Volkswagen, Seat, Skoda.



Je suis, depuis 2020, Directeur des concessions de la plaque Vendée du groupe Jean ROUYER Automobiles évoluant pour les marques Audi, Volkswagen, Seat, Skoda.



Les Challenges, les évolutions et la passion du métier dans lequel je me réalise sont mes principales sources de motivation.



Mes compétences :

savoir-agir