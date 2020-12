Stéphane PAGOT

Créateur et dirigeant de l'agence S-Pack spécialisée dans le développement Technique et Commercial d'emballages destinés aux industries alimentaires ,cosmétiques ou pharmaceutiques.

Notre réseau de partenaires nous permet de vous proposer la prise en charge de vos projets , de leur conception initiale jusqu'à leur mise en oeuvre finale sur ligne de production.

Cela grâce à notre expertise dans l'impression et la transformation de films plastiques et plus particulièrement dans le domaine du Sleeve, des étiquettes adhésives ,des mono-films ou d'autres Complexes spécifiques .

Nous proposons également un service de Co-packing ainsi que diverses solutions Machines;



Expérience export ( UK et Allemagne notamment ).



Formation initiale technique,suivie. de plusieurs années en bureau d'étude ( mécanique ).



Mes compétences :

Technico-commercial

Impression Hélio ou Flexo

Doypack , Sleeves , etiquettes adhésives

Sous-traitance

Vente

Export

Développement

Packaging

Promotion

Management

Innovation