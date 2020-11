Stéphane PLAZIS

Autodidacte du commerce, j'ai un parcours complet ayant occupé successivement les postes de vendeur produits techniques, responsable de rayon , responsable Logisitique SAV et responsable commercial.



Manager et coach au quotidien, j'ai le goût du challenge, l'esprit d'équipe, je suis curieux, force de proposition. Mon implication, mon sérieux, ma détermination et mon adaptabilité sont mes principales qualités.



Aujourd'hui, j'ai créé ma structure afin d'accompagner les entreprises et notamment les startups dans leur développement commercial. Je propose aussi des analyses de performances de point de vente entrées sur la relation client avec pour objectif de faire prendre conscience des attentes clients pour en faire un levier de progression.



Mes compétences :

Responsable d'agence

distribution spécialisée

Marketing

Vente

Management

Responsable commercial

formateur

ingénieur commercial

toulouse

Informatique

Service client

Coaching

Formation