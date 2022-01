Patricia KURYLO

Mes années d'expérience dans le commerce m'ont permis d'exploiter et de développer mon sens du contact, de l'écoute et de renforcer mes goûts prononcés pour les relations humaines et plus particulièrement pour l'administration du personnel.



Dynamique, organisée et persévérante, j’ai le souci du travail bien fait et suis capable d’investissement et de disponibilité. Mon sens aigu des responsabilités avec ma capacité d’écoute et ma diplomatie me permettent d'intégrer un poste polyvalent dans une agence d'intérim alliant le recrutement , la paie et l'administratif.





Mes compétences :

Accueil

Dynamique

Force de vente

Management opérationnel

Grande qualité d'écoute

Bonne capacité d'adaptation

Techniques de vente

Chargée de recrutement