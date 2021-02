Stéphane SAUTAREL

Fort de 21 ans d’une expérience industrielle diversifiée, tant opérationnelle que fonctionnelle, acquise au sein d'entreprises telles que PSA et Constellium, je souhaite réinvestir mes compétences professionnelles au sein d’une entreprise agile, ouverte qui me permettra de m’exprimer pleinement. Honnête, engagé, persévérant, doté d'un bon relationnel avec les équipes, je pratique un management collaboratif. Mes capacités d'écoute et d’analyse me permettent de bien comprendre les besoins, les attentes des clients internes ou externes.



Mes compétences :

Supply Chain

Continuous Improvement

Utilisateur référent des systèmes d'information

Travaux neufs

Sécurité au travail

Management

Gestion de projet