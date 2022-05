Stephane VANDERBAUWHEDE

Manager opérationnel d une équipe de 10 chargés d affaires pros.

-Coordinateur et contributeur à accroître le savoir faire , savoir être et le savoir de l ensemble des collaborateurs de la région commerciale "compiegne Valois" sur le segment marché des professionnels .

-référent sur les aspects organisationnels, décisionnels et opérationnels .

-contributeur a la bonne mise en œuvre de la stratégie d entreprise et à l atteinte des objectifs commerciaux

-animation collective et individuelle des chargés d affaires pro et des directeurs d agence

-représentation et identification. auprès des influenceurs du territoire confié .



Mes compétences :

Animation commerciale

Pilotage

Management

Gestion de projets

Marketing

Performance