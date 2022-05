Stephane VAUTHERIN

De formation Logistique - Transport, je dispose d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la distribution automobile avec le Groupe CFAO et Tractafric Motors.

Bilingue français - espagnol, de nationalité franco-colombienne, je suis habitué à travailler dans des environnements culturels et linguistiques différents. Mon expérience internationale ( Côte d'Ivoire, Tanzanie, Espagne, Ghana, Gabon) en tant que Manager de centres de profit m'a permis de constituer un réseau de professionnel dans les métiers de la logistique, de l'automobile et du poids lourds avec la marque prestigieuse Mercedes truck.

Mobilisable et de nature à entraîner une équipe, je sais mettre mes capacités d'organisateur au service du résultat.



Mes compétences :

Logistique

Management

Gestion de projet