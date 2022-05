Stéphane VEILLON

Plus de 20 années d'opérationnel en logistique , en charge de la conduite de nombreux projets, rompu aux imprévus, la maîtrise des outils informatiques et autres systèmes, la connaissance de la logistique moderne ainsi que les qualités de rigueur et de disponibilité sont des critères déterminants pour l'exercice de cette fonction.



Fort de ces expériences qui m’ont permis de développer mon esprit d'initiatives et renforcer mes qualités d'analyse et de communication.





Mes compétences :

Pack office

ERP

WMS

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des stocks et Application des méthode

Logistique d'entreposage et de la distributio

budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

EDI

Audit