Stephane VEPIERRE

Après un début de carrière comme commercial dans le travail temporaire, j'ai ensuite toujours travaillé dans le transport.

Cela m'a permis de maîtriser aussi bien la course, l'express, la messagerie et l'affrètement.

Rigoureux, réactif, organisé et performant, je mets mes compétences au service de Tradifret depuis 15 ans où je suis responsable commercial.



Mes compétences :

Réseaux sociaux professionnels

Service client

Sponsoring

Esprit d'équipe

Transport

Logistique

Commerce B2C

Sport

Développement commercial

Management

Négociation commerciale

Commerce B2B

Business

Vente