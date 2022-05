Stéphane VERGNE

Issu d'une filière Universitaire en Informatique de Gestion, j'ai rapidement quitté le développement d'application et la programmation, pour m'orienter vers des métiers en relation plus directe avec des clients. Dans un premier temps dans les secteurs du commerce puis de la formation, j'ai ensuite focalisé mon attention sur le support et la fourniture des services IT aux utilisateurs.

Tout d'abord au contact direct des clients, j'ai pu évoluer à un poste de manager à un moment où l'Informatique s'industrialisait, grâce à la mise en place de bonnes pratiques, permettant d'améliorer la maturité et la relation entre demande et fourniture de Services.

Après plus de dix-huit années d'expérience (dont plus de quinze à divers postes et sur différents sites au sein de la société Millipore), qui m'ont amené au poste de Manager Européen du Support Informatique, j'ai entrepris une formation à l'ESSEC pour répondre à un double objectif de mise à niveau de mes connaissances et d'augmentation de mes capacités d'évolution.

Depuis trois Ans, j'ai développé mes compétences dans le domaine ITIL, et gérer un plan de sensibilisation, présenté à plus de 100 personnes, en Europe et aux États-Unis, tant dans les équipes IT que du côté Clients.

La mise en place du référentiel est accélérée avec l'implémentation du Framework Merck "ISO 56K", concaténation d'ISO 9000, 20000, et 27000, suite à l'acquisition de Millipore par Merck KGaA.

Les changements au sein de l'organisation pour supporter ce modèle me permettent aujourd'hui dévoluer vers le poste de Service Lyfecycle Manager (Service Management) pour le Business Field Chemicals, qui regroupe les divisions Merck Millipore et Performance Materials. Je partage désormais mon activité, située à la frontière de la gestion de la demande et la fourniture de Services IT, entre les sites de Billerica (Boston Mass - USA)et Darmstadt (Frankfurt - Germany).



