Stéphane VERMEULIN

Géographe de formation (doctorat), j'ai mené des travaux de recherche sur le thème des dynamiques urbaines, des inégalités sociales et des questions de mobilité dans les métropoles d'Afrique australe. J’ai, pour cela, effectué une mission de recherche pour l'IRD durant deux années à Durban, en Afrique du Sud. Intégré dans une équipe composée de chercheurs du Nord et du Sud à l'University of KwaZulu-Natal, ce poste m’a permis d’acquérir une expérience précieuse, tant du point de vue professionnel (enquêtes de terrain, SIG, entretiens, rédaction de notes et de rapports), que de la maîtrise de l’anglais, de la gestion d'un budget de recherche, de l'organisation de missions, des relations humaines et du travail en équipe dans un environnement pluridisciplinaire. Par la suite, j'ai enseigné durant deux ans à l'université(Clermont 2, puis Aix-Marseille I) à tous les niveaux de la première année au master. J'ai également occupé les fonctions de formateur-chercheur au centre d'études pédagogiques pour l'expérimentation et le conseil international(Cepec). Mes fonctions étaient variées: pilotage de master, enseignement supérieur, formation d'enseignants, planification, réponse aux appels d'offres, assistance de direction, etc.

Après avoir passé trois ans à Guangzhou (Chine) à l'école internationale UISGZ, me voici de retour en Europe. Depuis 2013, j'enseigne à l'International School of Luxembourg les sciences sociales et ICT. Je m'intéresse notamment beaucoup à l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement afin d'innover et de repenser nos approches pédagogiques.



Mes compétences :

Adaptabilité

Afrique

Autonomie

Cartographie

Chercheur

Développement durable

Enseignant

Enseignant chercheur

géographie

Méthodologie

Mobilité

Organisation

Pédagogie

Polyvalence

Synthèse

Urbanisme