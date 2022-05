Stéphane VERNET

Bonjour,

Je m'appelle Stéphane. J'ai 41 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et j'habite Marignane (13).



Je fais du commerce depuis près de 20 ans.

Dans un premier temps en grande distribution puis dans une entreprise de biens et services ayant pour principaux clients des administrations.

Après quoi, j'ai créé mon entreprise (SSII) dans laquelle "j'ai porté plusieurs casquettes" (gestion, commerce, intégrateur web, graphiste, formateur...). Cette aventure a duré 7 ans.

Depuis 2007, je travaille chez Côté Route -Ayme (pneus poids lourd, industriels et génie civil) d'abord comme commercial puis comme chef d'agence.

Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière soit en prenant des fonctions d'encadrement ou en changeant de métier.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Management

Communication

Direction commerciale

Développement commercial

Web

Négociation

Internet