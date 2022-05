Stephane VIALLON

Je suis de formation Bac F3 et BTS CIRA.

Je travaille dans le domaine de l'instrumentation, automatisme et électricité en Bureau d'étude et Ingénierie et employé dans trois sociétés depuis 1999 .

Lors de mes expériences, j'ai eu l'occasion de travailler seul ou avec de nombreuses équipes en prestation sur des projets tous différents, intéressants et enrichissants en tant que dessinateur, projeteur et superviseur de chantier.

J'ai eu l'occasion de partir en déplacement en France et en Europe.

Je travaille actuellement dans l'usine Arkema de Pierre-Benite (69) en tant que chargé de travaux en maintenance.



Mes compétences :

Automatisme

Chargé d'affaire

Ingénierie

Instrumentation

Projeteur