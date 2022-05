Stéphane VICTOR

Je souhaite partager mon expérience informatique, bancaire et managériale avec toute structure intéressée dans le monde de la Banque et de la Finance.



En effet, de formation ingénieur, j’ai exercé 25 ans à la tête de la direction des Etudes et développements informatiques d’une banque, après une expérience de 7 ans dans le monde mutualiste.



Outre ma discipline d’origine, j’ai pu ainsi appréhender toute la complexité du métier bancaire et de la finance dans les domaines aussi variés que les engagements et risques, l’épargne et placements, les moyens de paiement et la réglementation bancaire. Dans ma dernière expérience, j’ai pu aussi découvrir la gestion d’actifs, la gestion privée et le capital risque. Cette pratique se double de la connaissance du monde bancaire en ce qui concerne les organes de réglementation, de normalisation et de contrôle.



Ayant managé une direction de 120 personnes, en parallèle du recrutement et de la gestion de carrière, j’ai acquis une réelle expérience dans l’animation d’équipe, cherchant en permanence à fédérer les talents autour d’objectifs partagés.



Disponible immédiatement, je suis à l’écoute de nouvelles opportunités pour examiner l’adéquation de mon profil avec d'éventuels besoins.







Mes compétences :

Management

Direction informatique

Banque / Finance