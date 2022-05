Stéphane VIDA

O Directeur Contrôle de Gestion Monde, expatrié en Floride (C.A. 2 milliards, Entreprise américaine publique - NY, 150 filiales, 25 devises opérationelles) / depuis 2015

o Chief Financial Officer - Japon Europe du Centre et de l'Est, expatrié en Hongrie (C.A. 200m€) / 2013-2015

o Responsable du Contrôle de Gestion Europe (C.A. 200m€) / 2010-2013

o Contrôleur de Gestion Industriel (2 usines, 3000 références) / 2007-2010

o Contrôleur de Gestion Commercial (15 filiales) / 2006-2007

o Contrôleur de Gestion R&D (40 projets, 10m€) / 2005-2007

o Responsable de Projet / 2004-2005

o Chargé de recherche / 2002-2003

o Président d'association / 2004-2008



Mes compétences :

Industrial Controller

Capex

Hyperion

Financial analysis

Budget management

COGNOS

ERP

Standard Full Cost

Forecasting

Project management

Business intelligence

Finances