Stephane VIGNERON

Après seize ans chez Prada où j’ai acquis une solide expérience évolutive à la gestion de stock et de la logistique. Rigoureux, organisé, soucieux du travail bien accompli j’essaye toujours d’optimiser mes responsabilités dans l’espace et le temps qui nous est attribué. Mon management est d’intéresser mes collaborateurs profondément à leurs tâches et de leur transmettre l’importance afin qu’ils se sentent bien sur leur lieu de travail pour de bons résultats et de les faire évoluer





Mes compétences :

Logisitque

Management

Force de Proposition

Rigoureux

Esprit d'équipe