Stephane VILAIN

Qualité

* Déploiement et suivi de la politique qualité et des indicateurs des processus du site

* Suivi qualité des fournisseurs

* Identifier les sources de progrès à partir de données significatives

* Mise en place de procédures statistique MSP de contrôle dans l’atelier (Plan de surveillance, analyse …)

* Auditeur interne suivant la norme ISO 9001, ISO 14001

*AMDEC, 8D, carte de contrôle (MSP), Brainstorming, statistique



Gestion / Production

* Gestion de projet : Gantt / Pert

*Lean manufacturing : Kanban, Value stream mapping

* TPM, SMED, MRP, gestions des stocks



Management

* Animation de groupe / Communication écrite et orale

* Mise en œuvre de l'amélioration continue : Kaizen (5S, résolution de problème)

* Indicateur de performance



Informatique / Langues

* Base de données, Excel, Word, Power Point

* Anglais technique lu, écrit et parlé



Mes compétences :

8D

Lean

Lean manufacturing

Gestion de flux

Amélioration continue

AMDEC

VSM

Kaizen

5S

Audit

Visual management

Kanban

ISO 900X Standard