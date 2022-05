Stephane VILLEMOT

De formation Ingénieur, je possède une double compétence technique et commerciale depuis 15 ans dans le monde des Télécoms.

Dans le cadre de ma fonction actuelle de Bid Manager, je suis amené à gérer des équipes projets avant-vente transverses afin de construire les réponses techniques et financières aux appels d'offres stratégiques (CA ~5-15M€/an) à destination des clients Grands Comptes et Administrations Françaises portant sur la vente de solutions de Données/Voix fixes et mobiles (IP/VPN, réseaux de transport WDM/SDH, réseaux Ethernet, transit Internet, raccordements T2/T0, ToIP/SIP,VoIP, plateformes de services Cloud, flottes mobiles).

J'ai acquis mes compétences techniques et commerciales au travers de mes différents métiers (ingénieur support et validation PABX chez Ericsson, chef de projet déploiement clients puis ingénieur avant-vente Grands Comptes chez Neuf Cegetel).



Mes compétences :

Gestion de projet

Réseau mobile

RNIS

Avant vente

Réseaux d'entreprises

Voix sur IP

TCP/IP

Business planning

Réponse aux appels d'offres

WAN

Téléphonie sur IP