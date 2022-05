Bonjour,



Je suis stéphane VINCENT , j ai 34 ans, je suis marié et j' ai 2 enfants .

Je suis AGENT GENERAL D ASSURANCES POUR LE GROUPE SWISSLIFE . Je suis spécialisé sur la protection sociale ( retraite , prévoyance ) pour les chefs d' entreprise , les indépendants et les professions libérales .

notre offre santé pour les TNS est également un de nos atouts .

Je complète ma gamme par une offre dommage ( auto, habitation ) des plus compétitives .



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Relationnel