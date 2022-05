Stéphane VINCENT

AGENT DE MAITRISE

DAHER-SOCATA Montoir de Bretagne (44) du 18 Mai 2014 au 27 Janvier 2015



Chef d' équipe de 15 monteurs aéronautique, 1 coordinateur technique, 2 surveillants qualité, nous équipons le tronçon central du A320 ( et ses variantes). En liaison constante avec le client AIRBUS, je dois aménager l' avion en matelas et lacotte dans le temps impartie.



AGENT DE MAITRISE

DAHER-SOCATA Montoir de Bretagne (44) depuis le 12 Novembre 2013



Chef d' équipe de 4 ajusteurs aéronautique, 2 coordinateurs techniques, 2 surveillants qualité, 1 préparateur avion, 1 magasinière, nous intervenons sur le tronçon central du A350. En liaison constante avec notre donneur d'ordre, je dois en permanence ajuster les ressources, par avion, en fonction des priorités du jour.



AGENT DE MAITRISE

DAHER-SOCATA Montoir de Bretagne (44) du 12 Décembre 2011 au 07 Novembre 2013



En charge d'une équipe de 11 ajusteurs aéronautique, nous préparons, positionnons et installons le belly fairing A320 (ventre mou de l'avion) sur les avions mis à notre disposition.



 Chef d'entreprise

Breizh Multiservices à Rennes (35) de Septembre 2010 à Août 2011



Rénovation et aménagement des bâtiments pour les particuliers tous corps d'état.



 AGENT DE MAITRISE

VISTEON à Rennes (35) de Septembre 2008 à Septembre 2009



Affecté en production, planche de bord pour un véhicule PSA, avec une équipe de 30 personnes, je dois fabriquer les pièces en fonction du flux prévisionnel.



 AGENT DE MAITRISE

RENAULT TRUCKS à Bourg en Bresse (01) de Novembre 2007 à Août 2008



Affecté en logistique avec une équipe de 40 personnes, expérience de deux ans dans des missions similaires, je dois optimiser les stocks tout en garantissant une bonne rotation des pièces, superviser leurs évolutions, approvisionner les bords de ligne en quantité et qualité afin de satisfaire le client finale. En charge d’un parc de 28 engins de manutentions, je centralises tous les disfonctionnements et m’assure de leurs remisent en état.



 AGENT DE MAITRISE

PSA PEUGEOT-CITROEN à Rennes (35) de Décembre 2002 à Octobre 2007



En charge d’une équipe ayant été jusqu’à 53 personnes, j’étais responsable du développement professionnel de mon personnel. Manager de mon unité de production, je devais tous mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs en accord avec les référentiels métiers. Garant de la sécurité de mon effectif et des installations de ma zone de travail, j’effectuais des contrôles pour m’assurer que toutes les préconisations étaient respectées et les améliorer le cas échéant.



 CONDUCTEUR D’INSTALLATION ROBOTISE

PSA PEUGEOT-CITROEN à Rennes (35) de 2000 à fin 2002

PSA PEUGEOT-CITROEN à Aulnay sous bois (93) de 1995 à fin 1999



Responsable de zones robotisées, j’avais pour objectifs la fiabilisation et l’optimisation de 23 robots et de 6 automates. Intervenant sur demande des opérateurs lors de tout arrêt de production, je devais réagir le plus rapidement possible pour que les installations redémarrent au plus vite.

J’étais également chargé de former les opérateurs sur les installations ainsi que les professionnels de maintenance. Consultant technique, je participais aux réunions de modernisation de l’atelier.



 SERVICE MILITAIRE

511ème régiment du train à Auxonne (21) du 10/1991 au 01/1993



Maréchal des logis, sous officier appelé du contingent, dans un régiment de transport, j’organisais le travail de 40 militaires du rang. Ayant la responsabilité d’un parc de 26 camions, je devais m’assurer du parfait état de fonctionnement des véhicules et organiser le planning des missions de transport.





FORMATION

 2009-2010 : CAP agent de maintenance de bâtiments de collectivités, à Rennes (35)



 2002-2004 : Formation à la fonction d’agent de maîtrise, à Rennes (35) (interne)



 1995-2002 : Formations en automatisme et rob



Mes compétences :

Informatique

Management

Adaptabilité

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP