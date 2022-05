Stéphane VINÇONNEAU

Animateur et gestionnaire de centres de profits principalement dans la distribution spécialisée.

Une expérience développée principalement dans les secteurs techniques/technologiques, bricolage/décoration, et culturel. Mon métier c'est l'atteinte des résultats, en faisant grandir mes collaborateurs (trices) dans un environnement économique instable ! Je ne promets rien sauf mon envie de pérenniser les structures qui me font confiance.....

Je suis disponible, et vous, vous recherchez un homme d'action, polyactif, alors contactez-moi !



Mes compétences :

Microsoft Office