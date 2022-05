Stephane VOLPOËT

Pour moi, les échanges avec autrui constituent une source de satisfaction.

De nature volontaire et impliquée je n’hésite pas à prendre des initiatives tout en gardant bon sens et modération.

Je dispose d'une grande capacité de communication, qui se traduit, aussi bien dans l’intérêt réel que je porte aux propos des autres, que dans ma façon d'exprimer mes idées.

Mes atouts : une expression facile en groupe, l'esprit d’équipe, le pragmatisme, je ne m’inquiète pas sans raison, je prends des engagements réalistes, et j'ai l’écoute active.



Gérant d'un négoce en matériaux. Management, préparation de budget, mise en place d'opérations commerciales, gestion du personnel, magasinier, vendeur... Un métier polyvalent, un attrait pour moi.



Ma recherche est basé sur la région lilloise.



Mes compétences :

Pragmatisme

Convivialité

Management

Centres de profits